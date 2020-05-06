Медики в Приморье получили от Фонда развития Дальнего Востока 5,4 тыс. защитных костюмов

ТАСС, 6 мая. Первая партия защитных костюмов для медицинских работников, направленная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), доставлена в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Во Владивосток доставлены первые 5,4 тыс. защитных костюмов. Они поступили в клинику Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Отсюда амуниция будет распределяться по медицинским учреждениям. Всего в Приморский край поставляется 17,7 тыс. респираторов, 24,1 тыс. защитных очков, 45,7 тыс. медицинских перчаток, 22,8 тыс. защитных комбинезонов", - говорится в сообщении.

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. На это из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

Всего в дальневосточные регионы направят 100 тыс. защитных комбинезонов, 108 тыс. защитных очков, 200 тыс. респираторов и 200 тыс. медицинских перчаток. При этом, по данным пресс-службы аппарата полпредства, правительство РФ решило вдвое увеличить объем закупки.

С начала мая ФРДВ уже передал первые партии средств защиты в Забайкальский и Хабаровский края, Бурятию, Якутию и Еврейскую автономную область. Во вторник первая партия средств защиты для врачей доставлена на Камчатку, а в ближайшее время дополнительные медицинские средства доставят и на Чукотку. "Груз для Чукотки уже отправлен из Хабаровского края. Также пять регионов получили от Фонда прямую финансовую помощь", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Как отмечал ранее полпред, закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К закупке медицинских средств присоединились ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и другие организации. Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) направлена прямая финансовая помощь - 300 млн рублей. Средства уже поступили в регионы.