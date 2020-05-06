В Сахалинской области в 2,5 раза выросло число нелегальных свалок с начала года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Число несанкционированных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Сахалинской области за первые четыре месяца 2020 года увеличилось со 123 до более 300. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор региона Валерий Лимаренко.

С начала года ликвидировать удалось только 15 свалок. Полностью избавиться от всех несанкционированных полигонов отходов планировалось до конца июня 2020 года.

"1 января на островах было 123 [незаконные] свалки, сегодня их количество - более 300", - сказал губернатор.

По информации правительства области, быстрый рост числа мусорных полигонов свидетельствует о том, что проблема с утилизацией ТКО требует дополнительных мер. Больше всего стихийных мест скопления отходов обнаружено в Южно-Сахалинске, в Углегорском и Макаровском районах.

В связи с этим, отметили в правительстве, планируется пересмотреть нормы и правила выстраивания системы вывоза мусора и определения штрафных санкций в сторону ужесточения. С конца марта власти начали сбор информации о предприятиях, которые не заключили договоры на вывоз мусора. Сейчас организациям, выбрасывающим отходы на несанкционированные полигоны, грозят штрафы на сумму до 250 тыс. рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

Ранее президент РФ Владимир Путин обращал внимание чиновников на необходимость снижения объемов отходов в регионах, внедрения раздельного сбора мусора, перехода на "экономику замкнутого цикла". Для Сахалинской области работа в этом направлении очень актуальна. На островах, помимо большого количества свалок, отсутствует экологически безопасная процедура размещения и захоронения твердых коммунальных отходов.