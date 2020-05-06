{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Специалисты МЧС с начала апреля продезинфицировали более 2 тыс. объектов соцобслуживания

За это время обработано 782 лечебных и 596 образовательных учреждений

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала апреля провели дезинфекцию почти 2 250 объектов социального обслуживания, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"С начала апреля обработано 2 247 объектов социального обслуживания общей площадью 1 млн 242 тыс. 493 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, за это время обработано 782 лечебных учреждения и 596 образовательных учреждений, а также 13 543 зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Специалисты продезинфицировали более 3 215 км дорог; обработано 31 416 единиц техники, в том числе 18 838 единиц техники МЧС РФ.

Санитарную обработку также прошли 17 867 объектов МЧС России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Гонконге начали бесплатно распределять маски среди населения
Некоторые жители сочли эту инициативу несвоевременной, поскольку многие уже приобрели маски, а ситуация с распространением коронавируса в этом специальном административном районе Китая стабилизировалась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС