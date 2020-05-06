Специалисты МЧС с начала апреля продезинфицировали более 2 тыс. объектов соцобслуживания

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала апреля провели дезинфекцию почти 2 250 объектов социального обслуживания, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"С начала апреля обработано 2 247 объектов социального обслуживания общей площадью 1 млн 242 тыс. 493 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, за это время обработано 782 лечебных учреждения и 596 образовательных учреждений, а также 13 543 зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Специалисты продезинфицировали более 3 215 км дорог; обработано 31 416 единиц техники, в том числе 18 838 единиц техники МЧС РФ.

Санитарную обработку также прошли 17 867 объектов МЧС России.