Российские НКО в связи с пандемией перестроили форматы реализуемых за гранты проектов

Омская яхта "Сибирь" не смогла завершить кругосветное путешествие к 200-летию открытия Антарктиды, начатое по президентскому гранту в июле прошлого года: экспедиция дошла до станции Беллинсгаузен в Антарктиде, но из-за поломки экипаж вынужден был погрузить яхту на борт другого судна и по пути в Уругвай произвести ремонт, однако пандемия коронавируса заставила путешественников прервать маршрут и отправиться в Санкт-Петербург. Как рассказал ТАСС командор экспедиции и капитан яхты Сергей Щербаков, по условиям гранта экипаж в рамках общественной дипломатии должен был проводить в зарубежных портах встречи, однако эти планы не осуществились. "Ни одна страна нас не приняла бы", - рассказал Щербаков, добавив, что теперь экипаж будет проводить обусловленные грантом встречи и лекции на территории России, но и их старт произойдет не ранее, чем в начале июля.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские некоммерческие организации (НКО) в связи с ситуацией с коронавирусом приступили к поиску новых форматов реализации проектов на средства президентского или региональных грантов. Фонд президентских грантов согласовал в апреле изменение форматов и перенос сроков мероприятий для более чем 900 проектов. По данным пресс-службы фонда, в настоящий момент только на гранты президента в России реализуется около 5 тыс. проектов НКО.

Вносятся коррективы и в другие международные проекты. В частности, о переносе сроков проведения на конец года заявили ТАСС организаторы международного арт-симпозиума "Каньон", который планировалось провести в Дагестане в июле. По словам руководителя проекта, художника Патимат Гусейновой, участие в проекте уже подтвердили художники из России, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, а также из Германии, Англии, Франции, Нидерландов, Омана, Индии. "Уже начали готовиться, но теперь вынуждены все сдвигать. Если будут сложности с границами, мы сможем что-то поменять, привлечь больше участников из ближнего зарубежья, но нам очень важно, чтобы это был международный симпозиум - именно так изначально была выстроена концепция проекта", - отметила Гусейнова.

Также на июль перенесен один из этапов международного фестиваля колокольного звона, который планировалось провести в Псковской области на средства Фонда президентских грантов в апреле. "Подготовка ведется, звонари-участники подают заявки. Надеюсь, коронавирус к июлю уже закончится и все будет нормально", - пояснила ТАСС автор проекта Ольга Габова.

Народное творчество онлайн

Многие проекты, направленные на проведение мастер-классов, уроков, встреч с интересными людьми, удалось перевести на интернет-площадки, рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

Например, в Екатеринбурге жителям будет доступен в онлайн-формате бесплатный курс по сценарному мастерству и истории города, разработанный Музеем истории Екатеринбурга и Фондом независимого кино "Манифест-16" - по его итогам участники начнут работу над сценарием сериала про Екатеринбург рубежа XIX-XX веков. Директор музея Сергей Каменский отмечает, что созданные сценарии будут опубликованы на сайте музея истории Екатеринбурга и смогут вдохновить театральных режиссеров или киногруппы. Реализация этого проекта, финансируемого из Фонда президентских грантов, изначально планировалась в офлайн, но ситуация подтолкнула организаторов к новому решению.

Музейно-культурный центр Дом традиций - создаваемый организацией "Новое село" на средства президентских грантов в селе Паракино в Мордовии и воссоздающий облик мордовского дома середины XX века - также рассматривает вариант проведения своих мастер-классов в интернете. "Вся наша работа была направлена на то, чтобы люди собирались, встречались, общались вживую, а не сидели у телевизоров, теперь мы говорим - сидите дома. <...> Апрельские мастер-классы по ремеслам и традиционной кухне сдвигаем пока на май", - сказал агентству руководитель "Нового села" Евгений Ледяйкин.

Для людей, но без людей

Социально-культурные проекты, как отмечают опрошенные эксперты, уже сложнее провести без личного участия. Благотворительная организация "Добрый-юг" на средства президентского гранта открыла в Краснодаре в 2019 году инклюзивные мастерские для людей с ментальными особенностями развития. "Мы нашли выходы из ситуации для продолжения работы с ребятами в условиях карантина. Например, машины из швейных мастерских развезли семьям, и ребята вместе с родителями шьют маски для волонтеров", - поделилась с ТАСС руководитель организации Дана Руднева.

Ряд НКО заявили, что ситуация с пандемией даже поспособствовала более масштабному или интересному развитию проектов. Так оренбургский благотворительный фонд "Евразия" по президентскому гранту должен был открыть галерею выдающихся жителей региона "Наши люди", но режим самоизоляции внес коррективы в эти планы. Как рассказал ТАСС президент фонда "Евразия" Игорь Храмов, из-за невозможности представить проект публике, организаторы задумались над созданием видео варианта экскурсии по галерее - ролик может быть более продолжительным и насыщенным, чем запланированная прогулка по галерее, и каждый зритель сможет посмотреть часть про персону, которая ему более интересна. К слову, здесь собрали концертный пиджак Юрия Энтина и портрет Гарри Бардина, работы Никаса Сафронова, бронзу Эрнста Неизвестного и многое другое.

Оптимистично настроены и организаторы фестиваля исторической реконструкции "Хельга", погружающей участников и гостей в эпоху Древней Руси в IX-XI века, также проводимого в 15 км от Пскова на средства грантов. Они надеются не только не потерять зрителя, но и даже приумножить в два раза до 5 тыс. человек. Как пояснил ТАСС организатор мероприятия Василий Мизгирев, фестиваль пока не планируют переносить из-за коронавируса, - он должен пройти с 3 по 5 июля.

"Мы сейчас занимаемся тем, что производим апгрейд территории фестиваля, сделали музыкальную площадку, выиграли два гранта - и президентский, и губернаторский, принято решение в этом году сделать вход свободным. В этом году мы планируем сделать два масштабных дня: пригласим хорошие творческие коллективы, изюминкой станет выступление псковских гусляров, ансамбля "Лель" - это уникальная группа, для выступления реконструкторов, сделаны два ристалища, запланированы выступления казаков, ребята готовятся к верховой езде", - поделился планами Мизгирев.