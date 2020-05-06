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Пандемия коронавируса нового типа

ABC: в США 5 тыс. тюремных служащих заразились коронавирусом

Большинство из них - сотрудники местных пенитенциарных учреждений, подчиняющихся властям того или иного штата

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Более 5 тыс. тюремных служащих в Соединенных Штатах заразились новым коронавирусом с начала пандемии. Соответствующие подсчеты приводит во вторник телекомпания ABC.

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Она отмечает, что наличие инфекции было к настоящему моменту подтверждено у 5 002 тюремных служащих. Из них большинство - сотрудники местных пенитенциарных учреждений, подчиняющихся властям того или иного штата. По данным на сайте Федерального бюро тюрем, в федеральных тюрьмах зафиксированы 359 случаев заражения среди персонала.

"В рамках борьбы с распространением COVID-19 Федеральное бюро тюрем опубликовало подробное руководство, в котором описываются методы наблюдения и тестирования, приводится список мер по лечению, предотвращению, контролю и подготовке к борьбе с инфекцией, - приводит ABC заявление федерального бюро. - Мы крайне озабочены здоровьем и благополучием заключенных, а также наших сотрудников, их семей и других людей, проживающих и работающих рядом с ними".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 71 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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