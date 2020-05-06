Южная Корея привлечет роботов к поискам останков погибших в Корейской войне бойцов

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Республики Корея задействует автономных роботов для поисков останков солдат, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов. Как сообщил в среду телеканал KBS, данное решение принято в рамках программы "Четырех стратегий и десяти задач" министерства национальной обороны, цель которой состоит в повышении эффективности данных работ.

В частности, планируется начать разработку и внедрение автономных роботов, которые самостоятельно смогут осуществлять поисковые работы. С помощью таких машин военные планируют находить не менее 500 останков солдат ежегодно. Для этого будет создано специальное подразделение.

20 апреля Республика Корея возобновила раскопки в районе демилитаризованной зоны на границе с КНДР с целью поисков останков военнослужащих, погибших во время Корейской войны. Поиски планировалось начать еще в марте, но они были отложены в связи с распространением нового коронавируса. Хотя за последние пять лет на данном направлении проделан большой объем работы, до сих пор не обнаружены останки 135 тыс. погибших воинов.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает совместные раскопки на высоте Хвасальмори, где в годы войны шли ожесточенные бои. В прошлом году южнокорейская сторона осуществляла поиски самостоятельно, поскольку КНДР не ответила на призывы к совместной реализации договоренностей. В этом году она также проигнорировала соответствующие запросы Сеула.