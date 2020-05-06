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75-летие Победы

Праздничные консоли с символикой Победы украсят Петропавловск-Камчатский 9 мая

На подготовку к празднованию Дня Победы власти города направили более 11 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 мая. /ТАСС/. Праздничные консоли, раскрашенные в цвета Георгиевской ленты, установят на столбах уличного освещения Петропавловска-Камчатского ко Дню Великой Победы. Всего к празднику на улицах города воинской славы появятся 1200 консолей и 16 объемных конструкций с праздничными надписями, сообщила ТАСС заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Наталья Александрова.

"У нас с прошлого года оставалась 591 праздничная консоль, которыми мы традиционно украшаем столбы освещения, к юбилею Победы приобрели еще 609. Также закупили 16 объемных конструкций, которые уже установлены в популярных местах отдыха горожан. У нас уже украшены все районы краевой столицы, так что к встрече главного праздника мы готовы", - сказала Александрова.

Она добавила, что благоустройством Петропавловска-Камчатского ко Дню Победы занимались две подрядные организации, всего на эти мероприятия было выделено более 11 млн рублей из средств городского бюджета.

В конце апреля в Петропавловске-Камчатском были завершены ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Танк "Т-34".

Всего на территории Камчатского края 35 объектов культурного наследия, из них четыре посвящены событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это "Торпедный катер", установленный в память о мужестве и героизме моряков-тихоокеанцев, "Могила советских моряков", погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 году, "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов в 1945 году" и "Танк "Т-34".

Теги
РоссияКамчатский край75-летие Победы
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