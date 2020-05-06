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Пандемия коронавируса нового типа

Еврейская АО получила более 100 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией

Средства пойдут, в частности, на приобретение средств индивидуальной защиты и закупку стационарных аппаратов ИВЛ
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 мая. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) получили 100 млн рублей из федерального бюджета, средства будут направлены на закупку медицинского оборудования и выплаты врачам, сообщило управление по внутренней политике правительства региона в среду.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом на поддержку регионального здравоохранения из федерального бюджета было выделено более 50 млрд рублей.

"Больше 100 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией поступили в ЕАО. Деньги из федерального бюджета будут потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты, закупку стационарных аппаратов ИВЛ и иной медицинской аппаратуры, а также организацию обсерваторов", - говорится в сообщении. Более 63 млн рублей из федерального бюджета выделены области по решению правительства РФ в рамках сбалансированности бюджета, еще 38 млн рублей в ЕАО направлено Министерством здравоохранения РФ. Большая часть этих средств - 28,9 млн рублей - пойдет на стимулирующие выплаты для медицинских работников, которые работают с больными с коронавирусом.

"Поддержка правительства РФ поможет дополнительно укомплектовать наши лечебные учреждения в случае ухудшения ситуации. Но уже сейчас свой вклад в борьбу с коронавирусом может внести каждый из нас. Соблюдение режима самоизоляции необходимо для сдерживания смертельного заболевания", - цитирует управление слова главы области Ростислава Гольдштейна.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе. Всего в область в мае поставят 5,7 тыс. респираторов, 2,5 тыс. защитных очков, 3,2 тыс. пар медицинских перчаток, 1,6 тыс. защитных комбинезонов. Для оперативного определения заражения коронавирусом в регионе открыли дополнительную лабораторию. "Запущена дополнительная государственная лаборатория на базе ОГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер" <...> Мощность новой лаборатории составляет 96 исследований в сутки. Это позволит разгрузить сотрудников вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в ЕАО", - говорится в сообщении. Теперь в области работают две лаборатории, часть тестов направляется в Хабаровск.

В общей сложности в регионе выявлено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. Выздоровели 20 человек. На карантин в области закрыты поселок Бира Облученского района, весь Октябрьский район, два учреждения ФСИН, где произошла вспышка инфекции, а также психбольница, подопечная которой с коронавирусом умерла. В области действует режим самоизоляции.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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