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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области ввели масочный режим

Он продлится до 11 мая
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© Артем Геодакян/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

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"Гражданам в период с 6 по 11 мая 2020 года включительно <…> рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях продолжающих свою работу, и других)", - говорится в копии распоряжения, предоставленном пресс-службой.

По данным Минздрава Челябинской области, на 6 мая в регионе выявлено 855 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано 27 новых случаев. 124 человека выписаны после выздоровления, восемь человек умерли 8 человек.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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