В Магаданской области начали делать тесты на антитела к коронавирусу

ТАСС, 6 мая. Тест-системы корейского производства на антитела к коронавирусу поступили в Магаданскую область и сейчас проходят апробацию. Об этом в среду сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Сергей Носов.

В настоящее время Магаданская область входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на душу населения. Официально на Колыме зарегистрировано 136 случаев заражения, из них 56 пациентов вылечились и были выписаны из больницы, еще два человека умерли. При этом общее количество населения области составляет чуть более 140 тыс. человек. С 1 апреля и до 11 мая включительно в регионе действуют режимы самоизоляции и пропусков по документам.

"В Магаданской области начали делать тесты на антитела к COVID-19. Тест-системы корейского производства поступили в регион и сейчас проходят апробацию в лаборатории Центра СПИД", - сообщил губернатор.

По информации главы региона, тест позволяет по анализу крови в течение 15 минут узнать, есть ли признаки заражения и болел ли человек раньше. После прохождения всех необходимых проверок тесты будут направлены в больницы региона для первичного диагностирования коронавирусной инфекции у всех поступающих пациентов в тяжелом состоянии с любым диагнозом, чтобы не допустить распространения вируса в медучреждениях. Повторно результат будет подтверждаться стандартным ПЦР-тестом.

Ранее в Магаданской области, как и во всей стране, коронавирусная инфекция выявлялась с помощью стандартных тестов, результаты которых необходимо ждать не менее суток. С середины апреля лаборатория особо опасных инфекций в Магадане получила сертификат, дающий право на месте подтверждать анализы на наличие коронавирусной инфекции без помощи научного центра "Вектор" в Новосибирске.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс "Стопкоронавирус.рф" для информирования о ситуации в стране.