Оренбургские экологи выясняют причину позеленения воды в реке Илек

ОРЕНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты Экологической службы Оренбургской области взяли пробы воды неестественно зеленого цвета из реки Илек в районе поселка Акбулак и выше по течению около сел Илек и Тамар-Уткуль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона, распространенном в среду.

Река Илек является самым крупным левобережным притоком Урала, протекает в Актюбинской области Республики Казахстан и Оренбургской области РФ.

"В ходе проверочных мероприятий установлено, что вода вблизи Акбулака отличается неестественным цветом. Мониторинг продолжается. Лаборатория возьмет пробы из реки в нескольких точках на протяжении 50-ти км в сторону Казахстана", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александра Самбурского.

Результаты анализов станут известны через неделю. Информацию, по данным министерства, передадут в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, где смогут установить источник загрязнения и примут меры в случае превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Параллельно проверку проводит Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, добавили в пресс-службе.

Ранее в Оренбургской области экологи фиксировали белый цвет воды в реке Елшанка в Орске, а также воду ярко-малинового цвета в водоеме в Ташлинском районе.