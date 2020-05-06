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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Крыма проверят больницу, где за сутки выявили 24 заразившихся коронавирусом

Очаг заражения выявили в городской больнице в Алуште

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Крыма проведут служебное расследование в городской больнице в Алуште, где за сутки выявлено 24 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщила в среду зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

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"По очагу в Алуште начато служебное расследование министерством здравоохранения республики. Сегодня выезжает туда комиссия для проверки, в том числе и использования средств индивидуальной защиты самим коллективом медиков. Это серьезный очаг", - сообщила она на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов отметил, что в регионе ни в одной из обсерваций такого количества зараженных не было. "Надо разобраться в причинах, потому что это массовое получается заражение", - сказал он.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что на сегодняшний день очаг в больнице не локализован, мероприятия по нему продолжаются.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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