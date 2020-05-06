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Пандемия коронавируса нового типа

Очаг коронавируса выявили в родильном отделении больницы Комсомольска-на-Амуре

Отделение закрыто для приема новых пациентов

ТАСС, 6 мая. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в родильном отделении городской больницы №7 Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщил главврач больницы Роман Белоноженко во время видеоконференцсвязи руководителей медучреждений края с главой региона Сергеем Фургалом.

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Ранее сообщалось, что отделение этой больницы закрыли на карантин из-за одного случая заражения коронавирусом беременной женщины.

"По результатам тестирования были выявлены положительные результаты на COVID-19 у двух сотрудников и пяти пациентов. Пациенты переведены в инфекционную больницу", - сказал Белоноженко

Родильное отделение закрыто для приема новых пациентов, запрещены любые посещения, партнерские роды и плановая госпитализация, ограничены перемещения пациентов, медицинская помощь по возможности оказывается в палатах, сказал Белоноженко. В отделении находятся 43 женщины и 28 новорожденных.

Руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева на заседании сообщила, что сейчас в учреждении ведется эпидемическое расследование. "Мы контролируем этот очаг", - сказала Зайцева.

Фургал обратил внимание главных врачей медучреждений на то, что на них лежит ответственность за соблюдение мер противоэпидемической безопасности. Он допустил, что пациентки и сотрудники комсомольской больницы заболели из-за нарушения этих мер.

О ситуации в регионе

Ранее сообщалось, что случаи заражения выявлены в хабаровском перинатальном центре, где выхаживают недоношенных детей. Там, по данным регионального правительства, заболели две медсестры и мать одного из детей. Проводится проверка.

Всего в Хабаровском крае подготовлено 682 места для лечения пациентов с коронавирусом при нормативе в 658 мест. 93% мест обеспечены кислородом. В краевых больницах и на скорой помощи есть 190 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медики ждут поступления еще 83 аппаратов, хотя всего по краю, включая федеральные медучреждения, их насчитывается 405, сообщается на сайте регионального правительства.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 699 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 204 человека, семь пациентов умерли вследствие сопутствующих заболеваний. На лечении находятся 488 человек.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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