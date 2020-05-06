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Пандемия коронавируса нового типа

В Южной Осетии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Зараженный был изолирован

ЦХИНВАЛ, 6 мая. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Южной Осетии, сообщили в среду ТАСС в оперативном штабе республики.

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"Он [первый зараженный] был выявлен во время карантина и сейчас изолирован", - сказали в штабе.

Кабинет министров Южной Осетии ранее принял постановление о продлении ограничительных мер в республике из-за пандемии коронавируса до 11 мая, а также продлил запрет на пересечение российско-югоосетинской границы через многосторонний пункт пропуска "Рук" до 23:59 мск 31 мая 2020 года. Кроме того, врасти республики продлили нерабочие дни до 8 мая.

В целях предотвращения проникновения в республику коронавируса ранее власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией, а также запретили проведение культурно-массовых мероприятий и свадеб. На карантин закрыты и все образовательные учреждения республики и общественные места, кроме продовольственных магазинов.

Теги
Южная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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