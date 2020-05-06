{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Кремль и Александровский сад украсят живыми цветами к 9 мая

Из-за пандемии сотрудники службы благоустройства при работе на территории находятся в защитных масках и соблюдают социальную дистанцию

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты Управления делами президента РФ, несмотря на сложную эпидемическую обстановку из-за коронавируса, завершают в среду украшение живыми цветами Кремля и Александровского сада ко Дню Победы.

"В связи с пандемией COVID-19 все сотрудники службы благоустройства Дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" при работе на территории постоянно находятся в защитных масках, соблюдают рекомендуемую социальную дистанцию. Сотрудники регулярно проходят профилактическую проверку - тест на коронавирус", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова. Она подчеркнула, что "еженедельно проводится дезинфекция всей территории специальными средствами".

Крылова сообщила, что традиционно в начале мая высаживается более 60 тыс. цветов виолы. 33 тыс. из них украсят Александровский сад. Внутри Кремля у Арсенала и в Большом сквере распустятся еще 30 тыс. цветов.

Цветоводы также обещают, что к 9 мая зацветут 120 тыс. тюльпанов, высаженные прошлой осенью. "Специалисты отобрали 18 сортов тюльпанов самых ярких цветов, разнообразных форм и размеров. При подборе сортов учитывалось множество факторов: время цветения, высота цветоноса и размер самого цветка, сочетание оттенков", - отметила Крылова.

Она напомнила, что в Кремле и Александровском саду площадь зеленых насаждений превышает 15 га. Это и газоны, и цветники, хвойные и лиственные деревья, декоративные и цветущие кустарники. Весеннее "обновление" проходят памятники и ограды, садовые диваны и скамейки. "Мы надеемся, что после снятия ограничений из-за коронавируса москвичи порадуются результатам этой работы", - сказала пресс-секретарь.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Опрос: более 80% россиян отмечают, что Победа в войне не теряет значения и спустя 75 лет
Две трети респондентов заявили о необходимости беречь историческую память, сообщили в Музее Победы на Поклонной горе по итогам исследования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС