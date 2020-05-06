Кремль и Александровский сад украсят живыми цветами к 9 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты Управления делами президента РФ, несмотря на сложную эпидемическую обстановку из-за коронавируса, завершают в среду украшение живыми цветами Кремля и Александровского сада ко Дню Победы.

"В связи с пандемией COVID-19 все сотрудники службы благоустройства Дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" при работе на территории постоянно находятся в защитных масках, соблюдают рекомендуемую социальную дистанцию. Сотрудники регулярно проходят профилактическую проверку - тест на коронавирус", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова. Она подчеркнула, что "еженедельно проводится дезинфекция всей территории специальными средствами".

Крылова сообщила, что традиционно в начале мая высаживается более 60 тыс. цветов виолы. 33 тыс. из них украсят Александровский сад. Внутри Кремля у Арсенала и в Большом сквере распустятся еще 30 тыс. цветов.

Цветоводы также обещают, что к 9 мая зацветут 120 тыс. тюльпанов, высаженные прошлой осенью. "Специалисты отобрали 18 сортов тюльпанов самых ярких цветов, разнообразных форм и размеров. При подборе сортов учитывалось множество факторов: время цветения, высота цветоноса и размер самого цветка, сочетание оттенков", - отметила Крылова.

Она напомнила, что в Кремле и Александровском саду площадь зеленых насаждений превышает 15 га. Это и газоны, и цветники, хвойные и лиственные деревья, декоративные и цветущие кустарники. Весеннее "обновление" проходят памятники и ограды, садовые диваны и скамейки. "Мы надеемся, что после снятия ограничений из-за коронавируса москвичи порадуются результатам этой работы", - сказала пресс-секретарь.