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Пандемия коронавируса нового типа

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 244 человека

Ранее в течение трех дней подряд число летальных исходов в королевстве не превышало 200

МАДРИД, 6 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 244 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа.

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Об этом сообщил в среду Минздрав королевства.

Ранее в течение трех дней подряд число летальных исходов в стране не превышало 200. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 857.

Число инфицированных выросло за 24 часа на 685. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 220 325.

Выздоровели 126 002 пациента, этот показатель за день вырос на 2 516.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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