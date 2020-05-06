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Пандемия коронавируса нового типа

Фонд развития Дальнего Востока передал Камчатке и Чукотке партии защитных комплектов

С начала мая фонд уже передал первые партии средств защиты в Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Бурятию, Якутию и Еврейскую автономную область

ТАСС, 6 мая. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) передал на Камчатку и Чукотку первые партии защитных комплектов для медицинских работников. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ФРДВ.

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. На это из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

"Фонд передал первые партии защитных комплектов для медицинских работников Камчатского края и Чукотского автономного округа", - сказали в пресс-службе. По данным правительства Камчатского края, в регион поступили 3 тыс. комплектов. В ближайшее время их получат и медики на Чукотке - в первую партию, предназначенную для этого региона, вошли 420 дополнительных комплектов индивидуальной защиты.

До конца мая на Камчатку доставят 9,9 тыс. респираторов, 3,4 тыс. защитных очков, 9,9 тыс. пар медицинских перчаток и 5 тыс. защитных комбинезонов, а на Чукотку - 500 защитных очков, 2 тыс. медицинских перчаток и 900 защитных комбинезонов. По словам врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, именно одноразовые костюмы наиболее востребованы. "Это самый дефицитный элемент защиты на сегодняшний день во всех регионах. Их использование - залог здоровья наших врачей <…> Нам удается избежать самых опасных очагов - в учреждениях здравоохранения, теперь у нас есть для решения этой задачи все возможности", - приводятся слова Солодова в сообщении пресс-службы краевого правительства.

С начала мая ФРДВ уже передал первые партии средств защиты в Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Бурятию, Якутию и Еврейскую автономную область. В ближайшее время дополнительные медицинские средства доставят и на Чукотку. Как отмечал ранее полпред президента РФ в ДФО, закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К закупке медицинских средств присоединились ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и другие организации.

Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) направлена прямая финансовая помощь - 300 млн рублей. Средства уже поступили в регионы.

Теги
РоссияКамчатский крайЧукотский автономный округДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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