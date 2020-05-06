На VK Fest выступят более 50 артистов

На VK Fest, который в 2020 году пройдет онлайн, выступят более 50 артистов. Имена исполнителей объявили в среду "ВКонтакте" и Radio Record.

В список вошли следующие музыканты: Баста, "Градусы", Джаро & Ханза, Джиган, "Диана Арбенина. Ночные снайперы", Дима Билан, Елена Темникова, Елка, Жак Энтони, Звонкий, "кис-кис", Клава Кока, ЛАУД, Леван Горозия, Леша Свик, Макс Барских, Мари Краймбрери, Мот, "Мумий Тролль", Ольга Бузова, Ольга Серябкина, Полина Гагарина, "Порнофильмы", "Руки Вверх!", "Сурганова и оркестр", Тима Белорусских, Тимати, Фогель, ХЛЕБ, Шура Би-2, Юлианна Караулова, ЯАVЬ, Andro, Artik & Asti, BrainStorm, Cream Soda, DAVA, ELMAN, Feduk, FLESH, GAYAZOV$ BROTHER$, GONE.Fludd, IOWA, IROH & Flipper Floyd, Jah Khalib, Jony, Lizer, Manizha, Maruv, MGZAVREBI, NECHAEV, NILETTO, OG Buda, Ramil’, ROZHDEN, RSAC, VADA и Zivert.

Отмечается, что лайнап будет пополняться. Также на фестивале выступят блогеры, стендаперы и другие спикеры.

Все участники VK Fest и съемочная группа будут соблюдать дистанцию, измерять температуру и регулярно мыть руки. Также организаторы предусмотрели индивидуальные средства защиты для всех участников. Изолированные гримерки и помещения для сотрудников будут постоянно дезинфицироваться. Основные локации для съемки будут в Москве и Санкт-Петербурге, а также к трансляции присоединятся выступающие из Киева, Минска, Тбилиси и Риги.

VK Fest в формате онлайн продлится неделю - с 15 по 21 мая. Трансляции в группе мероприятия во "ВКонтакте" будут бесплатными. При этом билеты, которые были куплены на фестиваль в 2020 году, останутся действительными для посещения фестиваля в 2021 году - он пройдет 24 и 25 июля.