В Счетной палате заявили, что власти должны быть готовы к повторному введению ограничений

"Понятно, что единого рецепта, подходящего для всех, быть не может. Но все же, анализируя опыт других стран, мы видим, что экономическая активность должна наращиваться поэтапно, чтобы гарантировать безопасность населения. Нужно предусмотреть возможность постепенного возвращения граждан на работу, чтобы не допустить повторной волны заражений, которая будет неизбежна в случае одномоментного выхода с самоизоляции. Именно поэтому сейчас особенно важно наладить процесс мониторинга и оперативного контроля за ситуацией, который позволит в случае повторения ввести точечные ограничения либо повторные меры изоляции", - сказала она.

По словам Изотовой, России при планировании шагов по выходу из режима ограничений следует учесть опыт стран, уже начавших этот процесс. "Счетная палата, со своей стороны, считает важным на этапе планирования шагов по выходу из самоизоляции учесть опыт тех стран, которые уже начали этот процесс и наработали определенную практику", - отметила замглавы Счетной палаты.

Она добавила, что при выходе из ограничений властям нужно быть готовыми к корректировке и к повторному введению новых мер, если это потребуется. Также при принятии решения о выходе из режима ограничений необходимо учитывать потенциал системы здравоохранения, возможность проведения масштабного тестирования населения, а также эпидемиологическую обстановку.

"Поэтому при выходе из ограничений нужен постоянный мониторинг и готовность к корректировке и повторному введению новых мер. При этом решения о снижении ограничительных мер должны учитывать следующие критерии: эпидемиологическую обстановку - должно наблюдаться устойчивое снижение и стабилизация числа госпитализаций и (или) новых случаев в течение длительного периода времени; достаточный потенциал системы здравоохранения с точки зрения количества больничных коек, фармацевтических препаратов и запасов оборудования; соответствующие возможности мониторинга, в том числе проведения крупномасштабного тестирования для быстрого обнаружения и изоляции инфицированных людей, а также возможности их отслеживания", - сказала Изотова.

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Как сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, будут обсуждаться рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал в конце апреля.

Формирование новой модели здравоохранения

Пандемия COVID-19 должна мотивировать российское руководство к формированию новой модели здравоохранения и основных социальных и экономических институтов, заявила Изотова. "В целом ситуация с пандемией должна мотивировать государство к формированию новой устойчивой модели здравоохранения и основных социальных и экономических институтов", - сказала Изотова. По ее мнению, на начальных этапах снятия ограничений важно предусмотреть обязательные меры социального дистанцирования, а также поощрять переход компаний на удаленный формат работы.

"Также важно предусмотреть и закрепить обязательные меры социального дистанцирования на начальных этапах снятия ограничений, поощрять дальнейший переход компаний на удаленный формат работы для сотрудников, а в тех сферах, где это невозможно, необходимо обеспечить строгое соблюдение техники безопасности и охраны труда. При этом наиболее уязвимые группы населения должны быть защищены в течение более длительного времени. Граждане с диагностированным коронавирусом должны оставаться на карантине и после снятия ограничений, получая при этом адекватное лечение", - отметила замглавы Счетной палаты.