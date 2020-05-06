В Татарстане закупят костюмы индивидуальной защиты для всего медперсонала

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Решение о закупке костюмов индивидуальной защиты для всех медицинских работников приняли в Татарстане в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в среду журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В республике ежедневно растет число так называемых носителей COVID-19. Эти люди не имеют симптомов, тем не менее являются источником заражения для окружающих. Чаще всего риску заражения подвержены медицинские работники. Президент республики Рустам Минниханов считает важным обеспечить полную их защиту. Поэтому принято решение закупить костюмы индивидуальной защиты для всего медицинского персонала Татарстана", - сказала она.

Как уточнил Минниханов, средства индивидуальной защиты должны иметь сертификацию и быть высококачественными. Он поручил организовать соответствующую работу министерству здравоохранения и министерству промышленности и торговли республики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.