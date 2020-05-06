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75-летие Победы

В Минске представили книгу "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России"

В издание вошли истории 100 эксклюзивных экспонатов

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Взаимодействие представителей музейного сообщества, книгоиздателей по увековечению подвига советского народа в победе над фашизмом является примером эффективной работы в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Об этом заявил в среду посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в ходе круглого стола, посвященного выходу в свет книги "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Работа над книгой стала примером слаженного взаимодействия представителей музейного сообщества Белоруссии России, представителей издательства, белорусских и российских партнеров, людей, которые в едином порыве, под единую задачу работали, не покладая рук, понимая друг друга с полуслова", - отметил глава российской дипмиссии.

По словам Мезенцева, такое эффективное сотрудничество могло бы стать примером для взаимодействия сторон в других сферах. "Вот нам бы такую практику взять для взаимодействия в десятках сегментов двустороннего сотрудничества - энергетике, нефтянке, взаимодействии газовиков, строителей. Тогда, я думаю, и Союзное государство было бы еще куда более крепким и являлось примером сотрудничества для партнеров в рамках СНГ, Евразийского экономического союза", - сказал Мезенцев.

Посол РФ заявил, что сегодня много говорят "справедливых, искренних слов о подвиге советского народа, победившего нацизм, который спас свою землю и освободил значительную часть европейских государств". "Но нам надо еще больше говорить о тех людях, которые делали для себя выбор, преодолевая страх, шли в атаку, не раздумывая защищали свою Родину", - убежден Мезенцев. В этой связи посол считает важным продолжение поисковой, научно-исследовательской работы сотрудников музеев двух государств. "Потому что, к сожалению, еще остается много имен героев, которых мы не знаем. Абсолютно убежден в том, что подобного рода книги должны издаваться и после 9 мая 2020 года, ведь того требует масштаб и величие подвига советского солдата", - отметил Мезенцев.

Глава российской дипмиссии также заявил о необходимости продолжения работы по возвращению наградных документов родственникам погибших в годы Великой Отечественной войны. "Не никаких сомнений в том, что мы во взаимодействии с министерством обороны РФ, государственными архивами России будем продолжать эту работу", - сказал посол РФ в Белоруссии.

Раритеты музеев

Уникальный фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выпустило издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Книга подготовлена по инициативе посольства России в Белоруссии и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

В книгу вошли истории 100 эксклюзивных экспонатов из фондов шести главных военно-исторических музеев двух стран - Музея Победы в Москве, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва", Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, Государственного мемориального комплекса "Хатынь".

Каждый экспонат имеет свою неповторимую историю, которая отражает события Великой Отечественной войны. Среди исторических артефактов, которые бережно хранятся в музеях двух стран - элементы обмундирования и амуниции советских солдат и полководцев, оружие и техника, которыми завоевывалась Победа, старые фотографии, письма с фронта, дневниковые записи. Над изданием работали историки, музейные работники и журналисты, которые отобрали для книги экспонаты, являющиеся наглядными свидетельствами общего и личного подвига людей, отстоявших свою страну и спасших мир от фашизма.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович75-летие Победы
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