Псковские власти ко Дню Победы выдадут ветеранам 10 тыс. подарочных продуктовых наборов

ПСКОВ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области к 75-летию годовщины Победы выдадут подарочные продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории региона. Всего такие подарки получат почти 10 тыс. человек, сообщил в среду губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оргкомитета "Победа".

"Было выделено 13,6 млн рублей на закупку подарочных продуктовых наборов для ветеранов Псковской области и приравненных к ним категорий. Все такие наборы получат почти 10 тыс. человек. С 4 мая их уже начали передавать в муниципалитеты, до 7 мая все они должны дойти до адресатов. Особенно хочу обратить внимание глав [районов] на необходимость соблюдать условия хранения и сроки раздачи продуктовых наборов. Мы старались сделать этот набор хорошим, чтобы он пришелся к праздничному столу. Не все продукты там имеют длительные сроки хранения. Обратите на это внимание", - сказал губернатор, обращаясь к главам муниципальных образований.

Ведерников также сообщил, что в Псковской области завершились съемки документального фильма "Псков. Полет со знаменем Победы". "Очень познавательная лента, которая во всех подробностях описывает историю Знамени Победы и обстоятельства ее рождения. Я надеюсь, что мы найдем возможность в том числе и на ГТРК этот фильм показать", - отметил он.

Псков был освобожден 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. Немцы заняли город 9 июля 1941 года. Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. В течение 1950-1980 годов были отреставрированы стены и башни старинной Псковской крепости, постройки Мирожского монастыря, несколько церквей, другие памятники истории и культуры. В декабре 2009 года Пскову присвоено почетное звание Города воинской славы.