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На Юге России до конца рабочей недели прогнозируют похолодание и местами грозы

Как сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, температурный режим окажется ниже нормы примерно на 3-4 градуса.

ТАСС, 6 мая. Похолодание и дожди с грозами ожидаются на Юге европейской части России в ближайшие три дня, наиболее сильные из которых пройдут в горных районах Кубани, Адыгеи и республик Северного Кавказа, сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Воздушные потоки над европейской частью России начинают постепенно меняться, и с севера сначала в центр страны, а затем на юг устремятся холодные воздушные массы. То похолодание, которое уже началось в Крыму, распространится и на остальную часть ЮФО и СКФО, и в ближайшие три дня практически везде - от Крыма до Дагестана - температурный режим окажется ниже нормы примерно на 3-4 градуса. Похолодание будет сопровождаться дождями, но сильные пройдут в горной местности Краснодарского края, Адыгеи, республик Северного Кавказа", - сказала она.

Сейчас в Крыму температура воздуха не превышает 20 градусов, к пятнице максимальные температуры воздуха прогнозируются в диапазоне 14-19 градусов, на Кубани - 15-20 градусов (в Сочи - 15-17 градусов), на Ставрополье - 13-17, а в республиках Северного Кавказа - до 11-16 градусов, уточнила Волосюк.

"Распределение осадков по югу страны происходит крайне неравномерно. В частности, в Сочи возможно произойдет превышение уровня рек, а вот жителям Крыма, где наблюдается достаточно высокий уровень почвенной засухи, на обильные дожди рассчитывать не приходится", - добавила собеседница агентства.

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Россия
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