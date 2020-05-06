В Воронежской области введут масочный режим и сохранят самоизоляцию

ВОРОНЕЖ, 6 мая. /ТАСС/. Режим обязательного ношения масок в ближайшие дни введут в Воронежской области по решению главы региона Александра Гусева. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства по итогам заседания регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Воронежской области в ближайшие дни будет введен масочный режим. Ношение перчаток будет рекомендовано", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при этом не отменяется действующий с 31 марта в области режим самоизоляции.

"Важно обеспечить средствами защиты социально незащищенные категории жителей региона. Поручаю профильным ведомствам проработать этот вопрос", - цитирует пресс-служба губернатора.

По состоянию на 6 мая в Воронежской области выявлено 697 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 30 за последние сутки.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.