МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Китай поставил в Россию более 158 млн медицинских масок, более 1,9 млн защитных костюмов и более 1,6 млн респираторов. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Минпромторга.

"Министерство закупило в Китае наиболее востребованные средства индивидуальной защиты (СИЗ). В РФ уже поставлено 158 млн масок, более 1,9 млн костюмов типа "Тайвек", свыше 1,6 млн респираторов", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что в России ежедневно используется более 12 млн защитных масок, в том числе 4-4,5 млн из Китая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.