Справороссы разработали законопроект о налоговом вычете для врачей при покупке полиса ДМС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, дающий врачам и медработникам право на получение налогового вычета при приобретении полиса добровольного медицинского страхования и страхования жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба Миронова.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Предоставить врачам и медицинским работникам возможность получать налоговый вычет с приобретения полиса добровольного медицинского страхования и страхования жизни предлагают депутаты думской фракции "Справедливая Россия". Соответствующий законопроект руководитель фракции Сергей Миронов направил для получения отзыва в правительство России", - говорится в сообщении.

По словам политика, повышенные риски для медиков в условиях пандемии коронавируса влекут необходимость предоставления им повышенных социальных гарантий. "Возможность получить налоговый вычет поддержит медиков и позволит повысить престиж профессии медицинских работников в нашей стране", - цитирует Миронова его пресс-служба.