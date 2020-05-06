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Пандемия коронавируса нового типа

Справороссы разработали законопроект о налоговом вычете для врачей при покупке полиса ДМС

По словам лидера партии Сергея Миронова, повышенные риски для медиков в условиях пандемии влекут необходимость предоставления повышенных социальных гарантий

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, дающий врачам и медработникам право на получение налогового вычета при приобретении полиса добровольного медицинского страхования и страхования жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба Миронова.

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"Предоставить врачам и медицинским работникам возможность получать налоговый вычет с приобретения полиса добровольного медицинского страхования и страхования жизни предлагают депутаты думской фракции "Справедливая Россия". Соответствующий законопроект руководитель фракции Сергей Миронов направил для получения отзыва в правительство России", - говорится в сообщении.

По словам политика, повышенные риски для медиков в условиях пандемии коронавируса влекут необходимость предоставления им повышенных социальных гарантий. "Возможность получить налоговый вычет поддержит медиков и позволит повысить престиж профессии медицинских работников в нашей стране", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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