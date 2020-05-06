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75-летие Победы

Посол ФРГ заявил, что народ Германии чтит память о жертве СССР для победы над нацизмом

Геза Андреас фон Гайр отметил, что память о самых темных периодах истории страны является для немецкого народа моральной ответственностью

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Благодарность за освобождение от ужасов национал-социализма, а также память о подвиге народов Советского Союза во Второй мировой войне выходят для немцев на первый план в канун празднования 75-летия Победы. Об этом заявил в среду посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр на прошедшей в ТАСС церемонии передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных.

"Через несколько дней мы будем праздновать 75-летие со дня окончания Второй мировой войны. Для нас, немцев, на первый план выходят три аспекта: благодарность за освобождение от ужасов национал-социализма, память о неизмеримых страданиях, которые принесла эта война, развязанная тогдашней Германией, и глубоко воспринимаемое уважение перед памятью жертв, которые были принесены для победы над нацисткой диктатурой прежде всего народами тогдашнего Советского Союза", - заявил дипломат.

Он отметил, что для народа Германии моральной ответственностью является память о самых темных периодах истории страны.

Во время Второй мировой войны более 5 млн советских солдат и офицеров попали в германский плен. Более трех миллионов стали жертвами нечеловеческих условий содержания в плену или были убиты. Обращение германских властей с советскими военнопленными относится к одним из тяжелейших военных преступлений Второй мировой войны.

22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, занимавший тогда пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров инициировали межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны". Цель этого германо-российского совместного проекта состоит в том, чтобы выяснить судьбы людей и предоставить соответствующие документы и данные родственникам, а также для исторических исследований и увековечения памяти. Для этого ведется работа с источниками в германских, российских и международных архивах.

Теги
ГерманияРоссия75-летие Победы
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