Учащиеся Самары в честь 75-летия Победы запишут видеорассказы о земляках - участниках ВОВ

САМАРА, 6 мая. /ТАСС/. Школьники и студенты Самарской области примут участие в акции "Вспомним всех поименно", которая пройдет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции до конца текущего года учащиеся будут записывать видеорассказы о жителях региона, принявших участие в войне, говорится в сообщении правительства области, распространенном в среду.

"В год 75 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне школьники и студенты региона рассказывают о тех, чьи имена высечены на мемориальных памятниках, носят улицы и школы региона, о тех, кто, не жалея собственной жизни, стоял в обороне, освобождал города, защищал Родину", - говорится в сообщении.

Видеорассказы размещаются в аккаунтах регионального минобра в социальных сетях. Первый рассказ посвящен Владимиру Фокину. Он родился в селе Большая Глушица Самарской области в 1897 году. На фронт был призван в 1942 году. За успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на Западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Фокину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в селах Большая Глушица и Рождествено в Самарской области.

"Патриотическое воспитание героическим примером имеет наиболее действенный эффект. Крайне важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью великого народа, победившего в самой кровопролитной войне", - цитируют в сообщении министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.

Как отметил министр, акция продлится до конца текущего года, который был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Акция стала продолжением проекта "75 дней до Победы", в котором тоже принимали участие учащиеся региональных школ, рассказывая о свои родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.