В Думе предложили закрепить правовой статус рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко внести в законодательство изменения, которые предоставят Минздраву право придавать статус постоянных временным клиническим рекомендациям по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. После внесения изменений министерство сможет делать это без прохождения процедур и согласований, требующихся для выпуска постоянных рекомендаций.

"Как вы считаете, нет ли необходимости законодательного определения временных рекомендаций - в виде полномочий Минздрава определять временные рекомендации без того законодательного круга, который мы определили для постоянных? Этого нет в законе, может быть, нам сделать такую инициативу?" - задал он вопрос министру на совместном онлайн-заседании комитета в среду.

"Думаю, что это очевидно. Думаю, что будет, наверное, целесообразно", - ответил Мурашко.

Морозов пояснил ТАСС, что на данный момент этот вопрос регулируется принятым больше года назад законом о клинических рекомендациях и протоколах. "По этому закону есть специальная процедура, которую нужно проходить (для выпуска постоянных рекомендаций - прим. ТАСС): нужно поставить задачу перед некоммерческими общественными организациями врачебными, они должны это все разработать, у себя утвердить, потом выпустить на научно-практический совет Минздрава, он должен их утвердить, только тогда они приобретают значение нормативного акта, на основе которого сегодня должно строиться оказание медицинской помощи. Но понятно, что в условиях эпидемии это сделать невозможно, сегодня мы уже имеем шестую редакцию [временных] рекомендаций, она обновляется каждые пять-шесть дней", - добавил глава комитета.

Он подчеркнул, что клинические рекомендации выступают основой для медицинской деятельности и касаются всего процесса лечения от профилактики до реабилитации. В связи с этим министру и было предложено оценить, насколько необходимо внести в действующий закон изменения, "которые бы придали статус этим так называемым временным клиническим рекомендациям, и не надо было бы проходить все эти круги", пояснил Морозов. "Если Минздрав сочтет необходимым это, то мы, разумеется, сразу подставим плечо и внесем соответствующие коррективы", - заключил депутат.