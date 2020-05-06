В Думе считают, что все заразившиеся COVID-19 на работе медики должны получать допвыплаты

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов считает, что применяемую в Санкт-Петербурге практику дополнительных выплат медикам, заразившимся коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, следует распространить на все регионы.

"Санкт-Петербург, его губернатор [Александр Беглов] нашли возможность дополнительно, помимо федеральной поддержки, помочь медработникам", - отметил депутат в среду в беседе с корр. ТАСС. "Я считаю, что решение правильное, его надо вообще распространить на федеральный уровень", - добавил он, добавив, что "медики из Петербурга ничем не отличаются от медиков из Забайкалья или Бурятии".

"Это очень позитивный пример, который надо переносить на всю страну", - подчеркнул Вострецов.

Правозащитный центр "Единой России" во вторник направил запрос прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить информацию СМИ о том, что медикам Санкт-Петербурга, заболевшим коронавирусом, для получения специальных выплат якобы надо доказывать связь заболевания с исполнением профессиональных обязанностей. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто в ответ на это заявил ТАСС, что оформление компенсации медицинским работникам Санкт-Петербурга, заразившимся коронавирусом, не вызовет сложностей. Он уточнил, что для оформления выплаты требуется "минимальное количество" документов, при этом сам порядок установлен на уровне федерального законодательства.

Вострецов со своей стороны указал на то, что "каждая копейка, потраченная из казны, требует обоснования и отчета", кроме того, некоторые врачи и медработники могли заразиться не на работе, а на отдыхе за границей. В связи с этим он призвал коллег по Госдуме к взвешенному подходу при обращении в инстанции по поводу избыточных требований к сбору документов.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга утвердил, опираясь на федеральное законодательство, региональный порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей, если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией членам его семьи предоставляется пропорционально единовременная выплата в размере 1 млн рублей.