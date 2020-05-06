Вологодские власти определили сроки окончания учебного года

ВОЛОГДА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области определились со сроками окончания учебного года в школах. Об этом заявил в среду губернатор области Олег Кувшинников.

"Прошу обеспечить сроки окончания учебного года: 1-4 классы - 23 мая, 5-8 классы - 27 мая, 10 классы - 30 мая, 9 и 11 классы - 5 июня. Прошу зафиксировать это решение протокольно", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Как пояснила руководитель департамента образования области Елена Рябова, на 30 апреля школьники не освоили в полном объеме учебные планы из-за неучебных дней в апреле и мае. "Не менее важная ситуация в том, что существует риск, что при ранних каникулах может возрасти число правонарушений несовершеннолетних при нахождении их без присмотра, возникают вопросы безопасности самих детей. Сегодня даже на дистанционном обучении дети находятся под присмотром учителей, педагогов, в зоне внимания", - сказала Рябова.

Руководитель департамента отметила, что не определены пока сроки и порядок проведения итоговой государственной аттестации в 9-х и 11-х классах. Обсуждается вопрос об отмене итоговой аттестации в 9-х классах и выставлении оценок в аттестат по текущим отметкам. "ЕГЭ в 11-х классах не отменено. Обсуждается вопрос с педагогической общественностью о переносе сроков. Основной период сдачи планировался с 8 июня, но документами Минпросвещения РФ это не подтверждено. Решение о переносе ЕГЭ может быть принято уже после 12 мая, ждем решения", - сообщила Рябова.

Губернатор поручил также разработать сценарные планы проведения выпускных мероприятий, поскольку "они очень важны для выпускников, родителей и педагогов". "Нынешний сценарий - [традиционные школьные выпускные в июне] - не выдерживает никакой критики, не думаю, что у нас полностью будут сняты карантинные режимы. Проведение всех массовых мероприятий будет отложено на июнь или даже на июль. Второй вариант - перенести выпускные на июль, но в июле - августе идет подготовка школ к новому учебному году. Третье - провести выпускные в дистанционном режиме, все это сделать возможно, но надо согласовать с родительскими комитетами и педагогами", - сказал Кувшинников, поручив разработать сценарии до конца мая.