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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач московской больницы назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь

По словам Александра Мясникова, скорую необходимо вызвать, если температура выше 38 градусов, затруднено дыхание, организм обезвожен и наблюдается спутанность сознания

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Продолжительная температура выше 38 градусов, затруднение дыхания, обезвоживание и спутанность сознания - симптомы заболевания, при которых заболевшему следует вызывать скорую помощь. Об этом сообщил в среду главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Хочу рассказать вам критерии госпитализации. Если у вас температура выше 38 упорно держится несколько дней; если у вас 38-39, вы приняли парацетамол и она упала, - это ничего, а если вы принимаете жаропонижающие, а она давит и давит, - это повод для вызова врача. Если вам трудно дышать - несомненно. Если вы обезвожены, если у вас диарея, приводящая к обезвоживанию, - это возможно при ковиде, сухая кожа сухость во рту, концентрированная моча - конечно", - сказал Мясников.

Он отметил, что еще одним серьезным симптомом, требующим вызова бригады скорой, является изменение сознания - заторможенность, путаница в словах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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