Главврач московской больницы назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Продолжительная температура выше 38 градусов, затруднение дыхания, обезвоживание и спутанность сознания - симптомы заболевания, при которых заболевшему следует вызывать скорую помощь. Об этом сообщил в среду главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Хочу рассказать вам критерии госпитализации. Если у вас температура выше 38 упорно держится несколько дней; если у вас 38-39, вы приняли парацетамол и она упала, - это ничего, а если вы принимаете жаропонижающие, а она давит и давит, - это повод для вызова врача. Если вам трудно дышать - несомненно. Если вы обезвожены, если у вас диарея, приводящая к обезвоживанию, - это возможно при ковиде, сухая кожа сухость во рту, концентрированная моча - конечно", - сказал Мясников.

Он отметил, что еще одним серьезным симптомом, требующим вызова бригады скорой, является изменение сознания - заторможенность, путаница в словах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.