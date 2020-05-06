В Пермском крае разрешили провести мероприятия ко Дню Победы с участием не более 5 человек

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края разрешили провести культурные памятные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, при условии участия в них не более пяти человек и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Соответствующие изменения внесены в среду в указ губернатора об ограничительных мерах, действующих в крае в связи с пандемией коронавируса.

С 30 марта и до особого распоряжения в Пермском крае в связи с угрозой распространения коронавируса приостановили все публичные, спортивные, культурные, научные, общественные и досуговые мероприятия.

"Временно до 11 мая 2020 года приостановить на территории Пермского края: проведение любых спортивных, культурных, научных, публичных, общественных и досуговых мероприятий с участием физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них), за исключением культурных мероприятий общей численностью до пяти человек, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (при условии использования средств индивидуальной защиты)", - говорится в документе, опубликованном на портале краевого правительства.

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональным Министерству культуры и Министерству социального развития предусмотреть выдачу масок участникам памятных мероприятий. "Это благое дело: День Победы - святой праздник. Мы должны иметь возможность почтить память наших героев и поздравить ветеранов. При этом давайте не будем забывать о социальной безопасности. Поручаю Минкульту совместно с Минсоцем предусмотреть выдачу масок. В фонде по борьбе с коронавирусом они есть, благотворители нас поддерживают", - сказал на заседании оперативного штаба Махонин.

9 мая в Пермском крае не будет массовых мероприятий и салюта, большинство событий, посвященных 75-летию Победы, пройдет в онлайн-режиме.