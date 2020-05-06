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Пандемия коронавируса нового типа

Путин отметил позитивный настрой зарубежных коллег на совместную борьбу с коронавирусом

По словам президента, "обмен информацией в такой сложный для всего мира период - крайне важная вещь"

НОВО-ОГАРЕВО, 6 мая. /ТАСС/. Обмен информацией между странами в вопросах борьбы с коронавирусом чрезвычайно важен, заявил в среду президент России Владимир Путин.

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"Я прочитал ваши доклады по поводу ваших контактов с коллегами из-за рубежа, надеюсь, что это тоже пойдет на пользу", - сказал он в ходе совещания в режиме видеоконференции, обращаясь к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. По словам Путина, "обмен информацией в такой сложный для всего мира период - крайне важная вещь".

"И вижу, что наши коллеги настроены на такую позитивную совместную работу", - заключил российский лидер.

Мурашко в ответ заметил, что контакты осуществлялись с зарубежными министрами здравоохранения, имеющими наибольший опыт в этой сфере. "Спасибо вам большое за помощь, в том числе в организации таких переговоров", - сказал министр.

24 апреля Путин поручил МИД РФ помочь Минздраву и другим ведомствам наладить контакты с их партнерами за границей, чтобы должным образом организовать взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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