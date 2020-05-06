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Пандемия коронавируса нового типа

В Белгородской области введут обязательное ношение масок в общественных местах

Мера будет действовать с 12 мая

КУРСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Белгородской области с 12 мая введут для жителей региона обязательное ношение защитных масок в общественных местах, в том числе при посещении магазинов и поездках в общественном транспорте, сообщила в среду журналистам в ходе брифинга замгубернатора области Наталия Зубарева.

"Такой режим будет введен в Белгородской области с 12 числа [мая]. У всех жителей региона будет время подготовиться к введению масочного режима. Не будет обязательного требования надевать маску на улице, но при посещении общественного транспорта, магазинов, публичных мест надевать маску нужно будет обязательно", - сказала Зубарева.

Как отметила Зубарева, жители региона смогут использовать для защиты как многоразовые гигиенические, так и одноразовые медицинские маски.

К 6 мая в Белгородской области выявили 540 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время 71 человек выздоровел, 5 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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