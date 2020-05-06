{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Оренбурге приземлился борт с первой группой вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Их разместят в обсерваторе, созданном на базе оздоровительного лагеря "Самородово"

ОРЕНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Самолет, на борту которого 160 жителей Оренбургской области, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, где выявили очаг заражения коронавирусом, совершил посадку в Оренбурге. По информации на портале Flightradar, вылетевший из Талакана Boeing приземлился в 17:54 (15:54 мск).

Карантин на месторождении в Ленском районе Якутии был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где жили и работали более 10 тыс. человек. Повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, где предварительно речь шла о нескольких тысячах зараженных, подтвердило наличие коронавируса у 246 человек.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас все полностью готово, медицинская сортировка будет проведена непосредственно на борту самолета. Готовы медики, готов работодатель, чтобы принять их в обсерватор. Все вопросы по питанию и медицинскому обеспечению проработаны, убеждена, что все будет в порядке", - сказала в среду в ходе онлайн-брифинга вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Прибывших в Оренбург вахтовиков разместят в обсерваторе, созданном на базе оздоровительного лагеря "Самородово", карантин продлится 14 дней. Всего в регионе ждут прибытия 379 человек из Якутии. Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что работники будут находиться под наблюдением специалистов Клиники промышленной медицины. Всем необходимым власти обеспечат рабочих совместно с компанией "Газпром добыча Оренбург".

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона на среду, зарегистрировано 1005 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 39 новых диагнозов. Получают лечение 84 пациента с отрицательным лабораторным тестом на коронавирус, но типичной для этого заболевания клинической картиной. Выздоровели 285 человек (33 - за последние сутки), четверо умерли.

Теги
РоссияЯкутияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Самарской области начались выплаты ветеранам труда за счет средств президентского гранта
Сумма гранта составила 1,45 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС