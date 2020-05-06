В Оренбурге приземлился борт с первой группой вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Карантин на месторождении в Ленском районе Якутии был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где жили и работали более 10 тыс. человек. Повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, где предварительно речь шла о нескольких тысячах зараженных, подтвердило наличие коронавируса у 246 человек.

ОРЕНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Самолет, на борту которого 160 жителей Оренбургской области, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, где выявили очаг заражения коронавирусом, совершил посадку в Оренбурге. По информации на портале Flightradar, вылетевший из Талакана Boeing приземлился в 17:54 (15:54 мск).

"У нас все полностью готово, медицинская сортировка будет проведена непосредственно на борту самолета. Готовы медики, готов работодатель, чтобы принять их в обсерватор. Все вопросы по питанию и медицинскому обеспечению проработаны, убеждена, что все будет в порядке", - сказала в среду в ходе онлайн-брифинга вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Прибывших в Оренбург вахтовиков разместят в обсерваторе, созданном на базе оздоровительного лагеря "Самородово", карантин продлится 14 дней. Всего в регионе ждут прибытия 379 человек из Якутии. Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что работники будут находиться под наблюдением специалистов Клиники промышленной медицины. Всем необходимым власти обеспечат рабочих совместно с компанией "Газпром добыча Оренбург".

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона на среду, зарегистрировано 1005 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 39 новых диагнозов. Получают лечение 84 пациента с отрицательным лабораторным тестом на коронавирус, но типичной для этого заболевания клинической картиной. Выздоровели 285 человек (33 - за последние сутки), четверо умерли.