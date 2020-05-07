Нотариус для бизнеса: восемь полезных функций

Сделка в бизнес-сфере - это зачастую сложная процедура, при которой нужно думать не только о возможности прямого ущерба, но и о сопутствующих рисках. Обезопасить себя от дополнительных осложнений предпринимателям помогают нотариусы: защищают права и интересы собственников компаний, взаимодействуют с налоговыми органами, гарантируют сохранность важных документов и многое другое. О том, какие услуги нотариусов полезны для бизнеса, - в материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты.
Защита прав и законных интересов собственников
Удостоверение сделки нотариусом не только гарантирует ее законность, но и снижает к минимуму риски оспаривания, а также надежно защищает права и интересы собственника. Привлечение нотариуса к регулированию правоотношений в корпоративной сфере сводит к минимуму риски рейдерских захватов бизнеса и повышает достоверность данных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
При желании у нотариуса можно удостоверить любую сделку, однако в ряде случаев нотариальная форма обязательна. В сфере бизнеса это все сделки, связанные с отчуждением и залогом долей в обществах с ограниченной ответственностью, заявления о выходе участника из состава ООО и требования о выкупе доли, оферта о продаже доли третьему лицу, а также решения общего собрания участников ООО, связанные с увеличением уставного капитала компании.
Также пользуется спросом нотариальное удостоверение соглашений о предоставлении опциона на заключение договора об отчуждении доли в ООО. По этому соглашению доля может перейти только при определенных обстоятельствах, выгодных компании. К примеру, при опционной сделке можно передать долю бизнеса нынешнему директору предприятия при условии, что она будет в его собственности, пока он занимает эту должность.
Решение вопросов с регистрацией юрлица или ИП
Работая по принципу "одного окна" и взаимодействуя с налоговой службой в электронном формате, нотариус может оперативно направить документы на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя в ФНС, причем с определенной экономией денег.
Заявителю нужно лишь принести в нотариальную контору необходимые документы. Нотариус переведет их в электронный вид вместе с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ и направит в налоговый орган по месту регистрации заявителя. Кстати, именно при таком электронном варианте подачи документов в ФНС заявителю по закону не нужно оплачивать госпошлину.
Получить готовые документы у нотариуса можно уже через пять рабочих дней - в бумажном и электронном виде.
Гарантия сохранности списка участников ООО
Общества с ограниченной ответственностью могут поручить ведение и хранение списка своих участников Федеральной нотариальной палате (ФНП). Для этого в Единой информационной системе нотариата существует отдельный реестр.
Сведения из него всегда доступны учредителям компании и собственникам долей в ООО, что позволяет застраховать их от рисков утери или умышленного сокрытия списка. Такие проблемы нередко возникают в случае исчезновения или смерти генерального директора организации.
Кроме того, при хранении списка в реестре участники ООО могут своевременно получить соответствующую выписку у любого нотариуса - она нужна, к примеру, для совершения сделки.
Проверка юридически значимых сведений через онлайн-сервисы нотариата
Большим спросом у предпринимателей и граждан пользуются два бесплатных онлайн-сервиса ФНП - реестр уведомлений о залоге движимого имущества и сервис проверки доверенностей.
Первый позволяет узнать о кредитной чистоте того или иного движимого имущества и определить старшинство залога. В сфере бизнеса оборот заложенного имущества - частое явление. При этом именно сведения реестра о дате приобретения того или иного имущества могут подтверждать факт его залога или отсутствия. Судебная практика говорит о том, что даже если покупатель приобрел заложенное имущество, но информации о нем в реестре на момент покупки не было и покупатель не знал о залоге, то он будет считаться добросовестным и чужие долги платить ему не придется.
Вне зависимости от того, кто является залогодержателем - банк, какая-то организация или частное лицо, своевременно сообщить о факте залога нотариусу не составит труда - в нотариате существует удобная система подачи сведений о залоге, в том числе в онлайн-формате.
Востребован в корпоративной среде и сервис проверки доверенностей на портале ФНП. Система ищет документ по указанным реквизитам и показывает, действителен и актуален ли он на данный момент. Если доверенность уже была отменена, сервис выдаст соответствующую информацию с указанием даты отмены. Таким образом можно моментально выявить фальшивку и оградить себя от деловых отношений с недобросовестными лицами.
Внесудебный возврат долгов через исполнительную надпись нотариуса
Исполнительная надпись нотариуса позволяет взыскать бесспорную задолженность по кредитному договору или по любому нотариально удостоверенному договору, устанавливающему обязательства по передаче денег или имущества, а также по договорам поручительства или услуг связи.
Выбор в пользу исполнительной надписи нотариуса помогает избежать издержек, которые возникают при решении долговых вопросов в судебном порядке. Кредитор экономит время и деньги: весь процесс занимает чуть более двух недель, а тариф за такое нотариальное действие составляет всего 0,5% (не более 300 тыс. рублей) от общей суммы долга и входит в сумму взыскания.
Обеспечение доказательств правонарушений в реальной жизни и онлайн-среде
Практически каждая компания или бизнесмен рано или поздно сталкиваются с некачественным выполнением работ по договору, незаконным использованием чужой интеллектуальной собственности, плагиатом, шантажом и клеветой в свой адрес, в том числе в интернете. Случается, что недобросовестные конкуренты или просто третьи лица нарушают авторские права компании на название той или иной торговой марки, узнаваемые элементы корпоративного стиля, рекламные образы.
Защитить свое имя и наказать правонарушителя можно через суд. Однако нередко истцы не могут собрать веских улик, так как ответчик успевает скрыть все следы содеянного. А иногда доказательства исчезают сами собой. Такое случается, например, когда наступает срок автоматической очистки папок в электронной почте, в которых были важные документы или нужная переписка с контрагентом.
Чтобы этого избежать, следует как можно скорее обратиться к нотариусу. Если речь идет о правонарушении в интернете, он сможет осмотреть необходимые веб-страницы и приобщить их скриншоты к специальному протоколу. При наличии доказательств, засвидетельствованных нотариусом, в суде уже не сыграет роли, виден ли факт нарушения на момент разбирательства или нет.
Наследственный фонд как способ сохранить бизнес после смерти владельца
Наследственные фонды появились в российской правовой практике не так давно. Однако за рубежом они уже успели зарекомендовать себя как эффективный инструмент сохранения предприятия и обеспечения его работы даже в случае смерти владельца. Заранее зафиксированные нотариусом условия управления бизнес-активами помогут решить многие спорные вопросы: кто будет управлять бизнесом после смерти собственника, кому и в каком порядке будут распределяться доходы от деятельности фирмы и другие.
Когда наследодатель оставляет завещание, предусматривающее создание наследственного фонда, он должен назначить кого-либо на должность директора этого фонда. Впоследствии нотариус, открывший наследственное дело, будет запрашивать у назначенного лица соответствующее согласие. Аналогичные предложения направляются и лицам, которые в силу завещания должны войти в состав коллегиальных органов фонда. Решив все формальности и получив все необходимые согласия, нотариус самостоятельно подписывает и подает заявление о регистрации наследственного фонда.
Решение спорных вопросов посредством медиативного соглашения
Обращение к медиации позволяет конфликтующим сторонам найти удовлетворяющее всех решение спора с помощью беспристрастной третьей стороны - медиатора. Удостоверенное нотариусом медиативное соглашение предоставляет его участникам дополнительную гарантию соблюдения прописанных в нем условий.
В этом случае участникам соглашения не приходится обращаться в суд и тратиться на связанные с этим временные и финансовые издержки. Если положения нотариально удостоверенного медиативного соглашения игнорируются одной стороной, другая может направить его напрямую судебному приставу для исполнения.