Нотариус для бизнеса: восемь полезных функций

Удостоверение сделки нотариусом не только гарантирует ее законность, но и снижает к минимуму риски оспаривания, а также надежно защищает права и интересы собственника. Привлечение нотариуса к регулированию правоотношений в корпоративной сфере сводит к минимуму риски рейдерских захватов бизнеса и повышает достоверность данных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

При желании у нотариуса можно удостоверить любую сделку, однако в ряде случаев нотариальная форма обязательна. В сфере бизнеса это все сделки, связанные с отчуждением и залогом долей в обществах с ограниченной ответственностью, заявления о выходе участника из состава ООО и требования о выкупе доли, оферта о продаже доли третьему лицу, а также решения общего собрания участников ООО, связанные с увеличением уставного капитала компании.

Также пользуется спросом нотариальное удостоверение соглашений о предоставлении опциона на заключение договора об отчуждении доли в ООО. По этому соглашению доля может перейти только при определенных обстоятельствах, выгодных компании. К примеру, при опционной сделке можно передать долю бизнеса нынешнему директору предприятия при условии, что она будет в его собственности, пока он занимает эту должность.