В Ингушетии проходит акция по раздаче защитных масок и георгиевских ленточек

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии инициировали в регионе акцию по раздаче населению 10 тыс. медицинских масок из-за пандемии коронавируса и 1 тыс. георгиевских ленточек в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС рассказал руководитель комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев.

"Вышел указ главы региона о том, что с 1 мая жители республики, которые не находятся дома, кто по какой-то необходимости выходит из дома, обязаны соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты. На улице людей сейчас не так много, они все-таки пришли к тому, что нужно как-то себя ограничивать в передвижениях, что не может не радовать. Акция была инициирована главой региона, на протяжении нескольких дней мы намерены раздать 10 тыс. медицинских масок не только прохожим и автомобилистам, но и малоимущим семьям, одиноким людям, инвалидам и ветеранам", - сказал Мархиев.

По его словам, в акции принимают участие сотрудники комитета, волонтеры, юнармейцы, а также работники администраций муниципалитетов. Акцию по раздаче масок объединили в этом году с традицией раздавать георгиевские ленточки в преддверии Дня Победы.

"Также в рамках акции "Георгиевская лента", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, была проведена акция по раздаче георгиевских ленточек. Сотрудники комитета и волонтеры-юнармейцы раздали более 1 тыс. георгиевских ленточек жителям Магаса и Назрани в память о погибших на полях Великой Отечественной войны", - добавил Мархиев.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 52 новых случая заражения коронавирусом, всего в республике 1 018 инфицированных, из которых 417 человека госпитализированы. С 30 марта в регионе умерли 28 человек, 198 выздоровели.

Из Ингушетии на фронт в годы войны ушли более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.