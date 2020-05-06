Около тысячи музыкантов дистанционно исполнят "День Победы" под управлением Башмета

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Около 600 певцов из 37 хоровых коллективов, представляющие 22 российских региона, а также 314 молодых музыкантов из более чем 50 российских городов примут 7 мая участие в исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщила в среду пресс-служба организатора акции.

Акция приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. Организаторами выступают Российский фонд культуры, Всероссийский юношеский симфонический оркестр и Русское концертное агентство при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ.

"Музыканты и певцы, оставаясь в данный момент дома, сделали индивидуальные записи своего исполнения знаменитой песни. 7 мая записи всех участников проекта будут объединены, а общую праздничную и торжественную тональность композиции зададут солисты - молодые оперные певцы, участники Молодежной оперной программы Большого театра под руководством Юрия Башмета, находясь в Российском фонде культуры (в Москве - прим. ТАСС)", - пояснили организаторы.

В исполнении будут задействованы музыканты созданного Башметом Всероссийского юношеского симфонического оркестра, участники юношеских и молодежных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета, а также молодежные и студенческие хоровые коллективы из разных городов страны.

Башмет назвал 9 Мая одним из самых дорогих и важных для себя праздников. "Потому что он одновременно личный: у меня дед воевал, и я уверен, что в каждой семье в нашей стране есть кто-то, кто прошел через войну. И одновременно это общий всенародный праздник, такая настоящая всеобщая радость, которую я помню с детства, и которая нас всех объединяет. Это именно наш праздник", - подчеркнул он.

"В нынешних очень тяжелых условиях пандемии возможность напомнить о великом празднике Победы в Великой Отечественной Войне я считаю абсолютно необходимым, - привели в пресс-службе слова председателя Российского фонда культуры, народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. - Я понимаю, что это не может сравниться ни с торжественным парадом в честь победы, ни с великим маршем Бессмертного полка, но убежден, что каждый, кто понимает значение этого великого события ХХ века, должен внести свою лепту, подтверждающую неизбывную память о героизме нашего народа".

В новость были внесены изменения (18:41 мск) — уточняется состав участников в первом абзаце.