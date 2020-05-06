Калининградские школьники вместе с актерами записали видео к 9 мая

КАЛИНИНГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Школьники из Зеленоградска Калининградской области предложили российским актерам, участвовавшим в съемках сериала "Дайвер", провести совместную акцию к 75-летию Победы. Итогом этой работы стал опубликованный видеоролик, где дети и артисты читают отрывок "Война" из поэмы Роберта Рождественского "210 шагов", сообщается на официальном портале правительства региона в среду.

"Идея снять совместный ролик в условиях "удаленки" принадлежит школьникам. В акции задействованы актеры, принимавшие участие в съемках нового остросюжетного сериала "Дайвер": Народный артист РФ Семен Стругачев, известные актеры Олег Чернов, Сергей Шаталов, Сергей Воробьев, Татьяна Рассказова, Анастасия Лифанова, Денис Старков, Антон Пулит. Напомним, что остросюжетный десятисерийный сериал "Дайвер", повествующий о приключениях подводных добытчиков янтаря, снимали в Зеленоградске", - говорится в сообщении.