Калининградские школьники вместе с актерами записали видео к 9 мая

КАЛИНИНГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Школьники из Зеленоградска Калининградской области предложили российским актерам, участвовавшим в съемках сериала "Дайвер", провести совместную акцию к 75-летию Победы. Итогом этой работы стал опубликованный видеоролик, где дети и артисты читают отрывок "Война" из поэмы Роберта Рождественского "210 шагов", сообщается на официальном портале правительства региона в среду.
"Идея снять совместный ролик в условиях "удаленки" принадлежит школьникам. В акции задействованы актеры, принимавшие участие в съемках нового остросюжетного сериала "Дайвер": Народный артист РФ Семен Стругачев, известные актеры Олег Чернов, Сергей Шаталов, Сергей Воробьев, Татьяна Рассказова, Анастасия Лифанова, Денис Старков, Антон Пулит. Напомним, что остросюжетный десятисерийный сериал "Дайвер", повествующий о приключениях подводных добытчиков янтаря, снимали в Зеленоградске", - говорится в сообщении.
Школьники из Калининградской области и российские артисты в рамках этой акции к 75-летию Победы записали на свои смартфоны отрывки из поэмы Роберта Рождественского "210 шагов". Строчки из произведения они читали, находясь дома или в безлюдных местах на улице. Монтировали прочитанные отрывки в единый ролик школьники.
"Конечно же, мы не могли отказать, поддержали инициативу в канун 75-летия Великой Победы. Были некоторые сомнения по поводу того, как можно будет прочитать такое стихотворение на "удаленке". Но получилось, на мой взгляд, хорошо, ребята буквально вложили душу, прочувствовали это непростое произведение", - приводятся в сообщении слова участника акции, артиста Сергея Воробьева.