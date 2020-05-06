Военные начали вывод кораблей в Неву в Петербурге ко Дню Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Вывод военных кораблей в акваторию Невы начался в среду в Санкт-Петербурге для подготовки к торжественным мероприятиям в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Перекоп" вышел с территории Ленинградской военно-морской базы и направляется в Неву. Он будет пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта", - сказал представитель пресс-службы.

На его борту находятся флаг "Бессмертного полка" и копия Знамени Победы.

В Петербурге 9 мая в акваторию Невы выведут четыре военных корабля, на которых пройдут торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. Также в праздновании будет задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнит песни времен Великой Отечественной войны.

В округе ранее отмечали, что доступ граждан на корабли, которые будут находится в акватории Невы, будет запрещен для соблюдения мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.