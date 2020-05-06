{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Военные начали вывод кораблей в Неву в Петербурге ко Дню Победы

В городе 9 мая в акваторию Невы выведут четыре военных корабля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Вывод военных кораблей в акваторию Невы начался в среду в Санкт-Петербурге для подготовки к торжественным мероприятиям в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Перекоп" вышел с территории Ленинградской военно-морской базы и направляется в Неву. Он будет пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта", - сказал представитель пресс-службы.

На его борту находятся флаг "Бессмертного полка" и копия Знамени Победы.

В Петербурге 9 мая в акваторию Невы выведут четыре военных корабля, на которых пройдут торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. Также в праздновании будет задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнит песни времен Великой Отечественной войны.

В округе ранее отмечали, что доступ граждан на корабли, которые будут находится в акватории Невы, будет запрещен для соблюдения мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Выпускник дагестанской спортшколы из Китая передал в республику 20 тыс. медицинских масок
За последние сутки в Дагестане зафиксирован 181 новый случай заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС