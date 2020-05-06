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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах "Не могу сказать прощай", "Красное и черное", "Ты иногда вспоминай", "Зависть богов"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

Паркина родилась 13 апреля 1952 года в Риге. Она окончила ВГИК, мастерами ее курса были Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Помимо актерской карьеры Паркина занималась вокалом, выступала с Московским объединением музыкальных ансамблей.

Артистка исполнила роли в картинах "Красное и черное" Сергея Герасимова, "Ты иногда вспоминай" Павла Чухрая, "Зависть богов" Владимира Меньшова.

"Отдельной страницей в творчестве Татьяны Паркиной навсегда останется роль Марты в фильме "Не могу сказать прощай" режиссера Б. Дурова. Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - отметили в союзе.

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