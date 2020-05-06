Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

"Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале в среду.

"Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от "Единой России". Сама она фермер, работала на земле и все про нее знает. И я желаю здоровья Светлане Максимовой!" - добавила советник спикера.

Как сообщила ранее ТАСС помощник Максимовой, депутат была госпитализирована в областную клиническую больницу в Твери с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. По состоянию на 28 апреля, два предварительных анализа на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.