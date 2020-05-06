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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

Она лечится в больнице в Твери

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Максимова сдала положительный тест на коронавирус, сообщила советник спикера нижней палаты по СМИ Анастасия Кашеварова.

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"Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале в среду.

"Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от "Единой России". Сама она фермер, работала на земле и все про нее знает. И я желаю здоровья Светлане Максимовой!" - добавила советник спикера.

Как сообщила ранее ТАСС помощник Максимовой, депутат была госпитализирована в областную клиническую больницу в Твери с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. По состоянию на 28 апреля, два предварительных анализа на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.

 

Теги
РоссияМаксимова, Светлана ВикторовнаПандемия коронавируса нового типа
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