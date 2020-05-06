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Администрация Усинска получила предостережение за плакат с финским солдатом к 9 Мая

Плакат провисел на стене дома несколько часов, пока не заметили ошибку

СЫКТЫВКАР, 6 мая. /ТАСС/. Прокуратура Коми выдала предостережение главе администрации города Усинска Республики Коми за размещенный на одном из жилых домов плакат ко Дню Победы, на котором оказалось изображение финского солдата. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Республики Коми.

Ранее в социальных сетях усинцы выложили фото баннера на фасаде одного из многоквартирных домов. На нем был изображен солдат с автоматом финского производства, стоящий рядом с оленем.

"В целях недопущения нарушений федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности и увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне руководителю администрации Усинска объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что плакат был посвящен советским оленно-лыжным батальонам, которые во время Великой Отечественной войны воевали в составе Красной армии. Однако сотрудники управления культуры города допустили ошибку, на плакате оказалась фотография не советского, а финского солдата, сделанная в 1944 году, когда финны воевали на стороне фашистской Германии. Плакат провисел несколько часов, пока не была установлена допущенная ошибка.

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