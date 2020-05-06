Администрация Усинска получила предостережение за плакат с финским солдатом к 9 Мая

СЫКТЫВКАР, 6 мая. /ТАСС/. Прокуратура Коми выдала предостережение главе администрации города Усинска Республики Коми за размещенный на одном из жилых домов плакат ко Дню Победы, на котором оказалось изображение финского солдата. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Республики Коми.

Ранее в социальных сетях усинцы выложили фото баннера на фасаде одного из многоквартирных домов. На нем был изображен солдат с автоматом финского производства, стоящий рядом с оленем.