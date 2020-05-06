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Пандемия коронавируса нового типа

В РАН считают, что снижение смертности от COVID-19 может стать условием снятия карантина

Президент РАН Александр Сергеев рассказал о работе ученых над созданием моделей постепенного снятия карантинных ограничений

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Стабильное снижение уровня смертности в период пандемии коронавируса должно являться главным условием для пошагового снятия в России карантинных ограничений, сообщил ТАСС в среду президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев.

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"В последнее время различными группами наших ученых, которые участвуют в моделировании динамики коронавирусной инфекции, анализируется, каким образом снятие ограничений может привести к росту или, наоборот, к снижению распространения коронавируса, в какие моменты ограничения правильно снимать. В этих расчетах используется, естественно, и международный опыт. Единственным объективным показателем в данной пандемии является динамика смертности. Если кривая смертности (в графиках - прим. ТАСС) в данном регионе начинает стабильно идти вниз, то в таком случае можно вводить послабления, но очень дозируемые", - сказал он.

Сергеев сообщил, что ученые РАН работают над созданием различных моделей постепенного снятия карантинных ограничений в российских регионах.

"У нас, к примеру, достаточно данных по смертности от коронавируса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. К сожалению, мы пока не видим, что в этих регионах по кривой смертности мы находимся на падающем участке. Волны (колебания роста - прим. ТАСС) смертности мы видим, но спада нет, и поэтому к послаблениям здесь нужно относиться с особым вниманием и большой осторожностью", - добавил он.

Сергеев подчеркнул, что уникальные особенности пандемии коронавируса существенно затрудняют создание достоверных математических моделей ее развития.

"Это связано с тем, что у данного заболевания огромное количество бессимптомных больных. Главная неопределенность - не известны все переносчики вируса, по разным оценкам, их (бессимптомных переносчиков - прим. ТАСС) может быть в десятки раз больше, чем уже выявленных. По этому параметру специалисты находят сравнение этой эпидемии только с одной - эпидемией полиомиелита. Но для последнего заболевания давно существуют вакцины", - отметил ученый.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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