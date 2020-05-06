Более 190 медработников в Петербурге проходят лечение после заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 190 медицинских работников Санкт-Петербурга сейчас проходят лечение в больнице после заражения коронавирусной инфекцией. Власти города принимают меры, чтобы упростить получение заразившимися медиками денежных компенсаций, сообщил в среду в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

"Сейчас мы тоже сталкиваемся с проблемами, которые существуют в других регионах Российской Федерации. Болеют медицинские работники, они находятся как раз в самой группе риска, которая наиболее подвержена заражению коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день более 190 медработников получают стационарную медицинскую помощь в Боткинской больнице, восемь из них в тяжелом состоянии, четверо находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал глава комитета.

Лисовец напомнил, что согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, заразившиеся медики могут получить единовременные выплаты от 300 до 500 тыс. рублей. В случае смерти медицинского работника из-за коронавируса его родственники могут получить компенсацию в размере 1 млн рублей.

"Сейчас ведется работа в правительстве города, чтобы сократить необходимое количество бумаг до возможного минимума. Достаточно будет медицинскому работнику, который заболел коронавирусной инфекцией, переслать [работодателю] выписку, не обязательно по завершении лечения, даже находясь в больнице, и это будет основанием для того, чтобы провести заседание комиссии. Комиссии достаточно будет этих документов, чтобы установить связь заболевания с выполнением трудовых функций", - отметил глава комздрава.

О заражении медиков

Случаи заражения медработников ранее были зафиксированы в НИИ им. Вредена, НИИ им. Джанелидзе, Мариинской больнице, больнице Святого Георгия, психиатрической больнице имени Кащенко и других учреждениях здравоохранения. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли, также умерли две санитарки НИИ им. Вредена, у них было подтверждено заражение коронавирусом. Кроме того, умерла сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.

Известно также о смерти врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи и медсестры НИИ им. Джанелидзе, но выводы комиссии о причинах их смерти не сообщались.

Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 5 884 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 532 человека, умерли 40.