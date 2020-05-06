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Новый вывозной рейс для россиян из Вьетнама может состояться 13 мая

27 апреля Вьетнам покинули 182 россиянина

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Очередной вывозной рейс для находящихся во Вьетнаме граждан РФ по маршруту Ханой - Санкт-Петербург - Москва может состояться 13 мая. Об этом сообщило в среду генеральное консульство России в Хошимине на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации, оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции рассматривается возможность направления 13 мая рейса по маршруту Ханой - Санкт-Петербург - Москва", - отмечается в сообщении диппредставительства.

В связи с этим генконсульство обратилось к гражданам, планирующим воспользоваться этим рейсом, с просьбой "предоставить на почтовый адрес helphanoi@mail.ru с пометкой "в Москву" данные о себе (ФИО, номер заявки на портале госуслуг и адрес проживания в России)". "Такая информация необходима для заблаговременной подготовки списков, их корректировки и проработки возможности посадки на самолет жителей других регионов", - пояснило диппредставительство.

27 апреля вывозным рейсом авиакомпании S7 ("Сибирь") Вьетнам покинули 182 россиянина, которые не могли вернуться на родину после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия из-за пандемии нового коронавируса полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

Теги
РоссияВьетнамПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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