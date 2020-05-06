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Пандемия коронавируса нового типа

Мурманская область будет снимать ограничения с усилением контроля за очагами коронавируса

Глава региона Андрей Чибис отметил, что ситуация с распространением коронавируса начинает стабилизироваться

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Ограничения, введенные в Мурманской области из-за коронавируса, будут отменять поэтапно не ранее 11 мая с усилением контроля за очагами коронавируса. Об этом в среду заявил глава региона Андрей Чибис в интервью каналу "Россия 24".

"При соблюдении строгих мер в точках, где люди контактируют, даже возможно усиление этих мер. Тем не менее, мы конечно будем постепенно, но очень аккуратно и взвешенно ослаблять соответствующие режимы. У нас большой запас прочности по готовности учреждений, но к этому нужно относиться аккуратно, не спешить, раньше времени не расслабляться. Поэтому мы, взвешивая эти праздничные дни, эту неделю еще раз, будем принимать решение 11 мая", - сказал Чибис.

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При этом он отметил, что с 5 мая уже введены послабления для некоторых субъектов малого и среднего предпринимательства, возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты при жестком контроле муниципальных оперативных штабов во всех городах региона, кроме Кировска и Апатитов, где был выявлен первый очаг коронавируса.

Глава региона подчеркнул, что в целом по Мурманской области ситуация с распространением коронавируса начинает стабилизироваться, если не считать крупный очаг в Белокаменке. "Что касается очага в Белокаменке, там конечно идет прирост, более того, мы продолжаем массовое тестирование, чтобы четко выявить тех, кто остается носителем, госпитализировать тех, кому требуется дополнительная помощь, там ситуация напряженная, и мы там ожидаем соответствующий прирост, но весь набор мероприятий производим и будем продолжать эту работу", - уточнил Чибис.

В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" строит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, работы выполняют 20 подрядных организаций. Среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" - был выявлен очаг коронавируса, сообщалось о 1 801 зараженном, 156 человек выздоровели. В целом на стройплощадке "Велесстроя" было занято более 4,6 тыс. человек.

По данным оперативного штаба, на утро среды в Мурманской области выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2 237, из них 1 937 - на стройплощадке в Белокаменке, 2 072 человека находятся на лечении, 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, 156 пациентов выздоровели в Белокаменке, четыре человека умерли.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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