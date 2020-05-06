В четырех медучреждениях Орловской области выявили очаги коронавируса

ТАСС, 6 мая. Очаги коронавирусной инфекции зарегистрированы в трех центральных районных больницах Орловской области и на станции скорой медицинской помощи в Орле. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"На территории Орловской области зарегистрировано пять очагов с групповой заболеваемостью: в Болховской ЦРБ (четыре медицинских работника, один пациент), в Мценской ЦРБ (семь медицинских работников, две уборщицы), в Плещеевской ЦРБ (семь медицинских работников, три обеспечивающих сотрудника), в Болховском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками (один воспитатель, три ребенка), на подстанции Заводского района города Орла станции скорой медицинской помощи (семь медицинских работников, четыре водителя, одна уборщица)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Орловской области уточнили, что станция скорой помощи закрыта на карантин, как и заводы "Орелтекмаш", "Верховский МКЗ", орловская теплоэлектростанция "Квадра" и "Орелэнерго". Всего было вынесено 72 постановления главного государственного санитарного врача Орловской области об отстранении от работы сотрудников, установленных по контакту с больными, или с теми, у кого подозрение на коронавирусную инфекцию.

К 6 мая в Орловской области выявлено 813 заразившихся коронавирусом. Из них 139 выздоровели, семеро умерли. По данным оперативного штаба региона, около 80-90% случаев заражения коронавирусом - контактные.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.