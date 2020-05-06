РАНХиГС выдаст 350 грантов на обучение детям медиков, работающих с пациентами с COVID-19

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ предоставит 350 грантов на бесплатное обучение в вузе детям медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом. Об этом в среду ТАСС сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"В преддверии старта приемной кампании мы объявляем о решении предоставить детям медицинских работников, которые задействованы в работе в стационарах с пациентами с коронавирусной инфекцией, 350 грантов на обучение за счет внебюджетных средств академии: 150 грантов по разным направлениям подготовки мы выделяем на обучение в Москве и 200 грантов - на обучение в регионах", - сообщил ректор.

Кроме того, академия за свой счет организует летнюю онлайн-программу для детей медработников - школьников 8-10 классов. "Программа даст возможность прослушать интересные лекции, поучаствовать в тренингах, направленных на самоорганизацию и саморазвитие. Набор на программу начнется с 18 мая, а сама программа пройдет в июле 2020 года", - сообщил Мау.

Все документы в электронном виде можно будет подать в центральную приемную комиссию РАНХиГС и получить там консультацию. Информация о летних программах для детей медиков будет размещена на официальном сайте вуза.

"Только солидарность и доверие могут стать фундаментом для преодоления пандемии и минимизации ущерба от нее, поэтому академия приняла решение помочь медицинским работникам и их семьям", - отметил ректор.